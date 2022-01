Toy ausente “por tempo indeterminado” do “Somos Portugal”

Depois de ser aposta da TVI e da produtora Coral para as tardes domingo, Toy vai estar, agora, ausente do “Somos Portugal”. É tempo de concertos.

Um anúncio surpreendente. Toy informou, na tarde deste sábado, nas redes sociais, que vai estar “ausente por tempo indeterminado” da condução do “Somos Portugal”, da TVI.

Recorde-se que, até agora, enquanto a Coral produziu o programa, o músico foi um dos repórteres e, há duas semanas, garantia mesmo à N-TV que ia “continuar, mesmo só com a produção da TVI”. Mais à frente, no Facebook, o intérprete justifica o afastamento com os espetáculos que vai dar por todo o país.