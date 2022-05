U2 tocam em concerto no metro de Kiev

Bono e The Edge deram um concerto improvisado no metro de Kiev, na Ucrânia. O vocalista e guitarrista da banda irlandesa juntaram-se ao grupo Antitila.

Os artistas estão a dar que falar nas redes sociais depois de se terem juntado ao grupo de música ucraniano no metro de Khreshchatyk, em Kiev. A polícia local divulgou as imagens do espetáculo.

O cantor, de 61 anos, cantou clássicos do U2 como “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” e “With or without you”.

“As pessoas na Ucrânia não estão apenas a lutar pela sua própria liberdade, estão a lutar por todos nós que amamos a liberdade”, disse Bono num local.