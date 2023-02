Um ano após a cirurgia estética, Zé Lopes mostra forma física

Zé Lopes partilhou, este sábado, 25 de fevereiro, uma fotografia da sua forma física, um ano depois da cirurgia estética. “Confesso que nunca me senti tão saudável”, garantiu.

O apresentador da TVI afirmou, no perfil de Instagram, estar a viver a sua “melhor versão”, após ter perdido 60 quilos. “O meu novo eu. A minha melhor versão. O dia 25 de Fevereiro deixou de ser apenas mais um dia, para ser tornar o dia”, começou por escrever.

Depois de ter feito uma cirurgia metabólica porta única há um ano e há cerca de um mês uma abdominoplastia, o repórter afirmou ter mudado de vida. “Confesso que nunca me senti tão saudável, tão confiante e feliz na minha pele”, afirmou.

“Esta mudança vai muito além do aspeto físico…. É certo que alterei os meus hábitos alimentares e que introduzi o exercício físico no meu dia a dia, mas mentalmente também sinto que evoluí bastante. Aprendi a respeitar o meu corpo e a zelar pela minha saúde. A saúde tem de ser sempre uma prioridade!” referiu.

Apesar de ainda ter um caminho a percorrer, Zé Lopes garantiu estar feliz: “Tenho estrias na barriga? Tenho, claro. Ainda há flacidez para tonificar? Seguramente sim… E também algum inchaço da última cirurgia… Mas não posso esconder o orgulho tremendo que sinto nesta transformação absolutamente surreal! 60 quilos depois este sou eu feliz”.

No final, o apresentador agradeceu o apoio que recebeu dos seguidores. “Torna-se inevitável agradecer-vos também a vocês que acompanharam todo o meu processo e sempre me apoiaram com as mais bonitas e encorajadoras mensagens. Esse carinho faz realmente a diferença!”