Uma Thurman revelou que fez um aborto na adolescência

Uma Thurman revelou que no final da adolescência interrompeu uma gravidez por não se sentir capaz de dar um lar estável ao bebé.

A confissão da atriz, feita num artigo de opinião do “Washington Post”, surgiu na sequência do tema sobre a proibição desta prática no Texas, nos Estados Unidos.

“Esta lei é mais uma ferramenta discriminatória contra aqueles que estão em desvantagem económica e, muitas vezes, contra os seus parceiros”, disse, a artista de 51 anos.

“Este tem sido o meu segredo mais sombrio”, afirmou. “A todas vocês – às mulheres e meninas do Texas com medo de ficarem traumatizadas e serem perseguidas; a todas as mulheres indignadas por terem os direitos dos nossos corpos assumidos pelo Estado; e para todas as que estão vulneráveis e sujeitas à vergonha por terem útero – eu digo: Estou com vocês. Tenham coragem. São lindas”, acrescentou.

A artista é mãe de Maya, de 23 anos, e Levon, de 19 anos, frutos do casamento que teve com Ethan Hawke, e de Luna, de nove anos, filha em comum com Arpad Busson, o ex-noivo.