Vanessa Martins critica a proíbição de animais de estimação em casas de férias

Vanessa Martins criticou nas redes sociais a proibição de animais de estimação em casas de férias e sublinhou que a regra pode incentivar o abandono dos mesmos.

A influenciadora digital revelou na conta de Instagram que está a procurar uma casa de férias para desfrutar de alguns dias de descanso com a família e com o cão porém, nenhuma aceita animais de estimação.

“O problema aqui põe-se quando nenhuma casa aceita animais. Estamos a falar do Sadik, claro que ele vem connosco de férias”, escreveu nos InstaStories.

“E ainda avisam que controlam se há animais ou não através das câmaras do condomínio. Como se tivesse a levar às escondidas um leão”, acrescentou.

A, também, atriz destacou ainda que por consequência da proibição de animais de estimação nas casas de férias, “pessoas que não têm ligação com os cães” optam por abandona-los.

“Isto dá que pensar. Pessoas que não têm ligação com os cães, chega a esta altura e veem-se com um problema com os animais e a opção passar por abandonar”, referiu.