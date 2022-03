Vanessa Martins desfruta do sol e posa em biquíni

Vanessa Martins vestiu o biquíni para desfrutar, em casa, do dia de sol e das temperaturas altas que se fizeram sentir este sábado, 13 de fevereiro.

Com a recente subida das temperaturas, a influenciadora digital publicou uma fotografia no Instagram, na qual posou em biquíni. Na partilha, a ex-atriz admitiu que este foi, até agora, o “melhor dia” do confinamento para a mesma.

“O melhor dia desde que estamos confinados. O sol muda tudo. Muda a disposição, a vontade e a esperança. Ficamos com a certeza de que, quando ficar tudo bem, vamos aproveitar o melhor da vida”, pode ler-se.

Posteriormente, Vanessa Martins publicou mais uma nova fotografia em biquíni. “Primavera, és tu?” questionou, na descrição.

Na caixa de comentários, os seguidores deixaram a Vanessa Martins muitos elogios. “Maravilhosa”, afirmou um internauta. “Linda”, acrescentou outro.