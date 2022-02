Vanessa Martins elogia talento da amiga Olívia Ortiz

Vanessa Martins fez questão de elogiar publicamente a amiga e influenciadora digital Olívia Ortiz e o talento que esta tem para criar conteúdos de qualidade editorial.

A “infuencer” demonstrou uma grande admiração pela colega de trabalho. A dona da revista “Frederica” enalteceu o facto de Olívia Ortiz fazer tudo sozinha e o resultado ser “lindo”.

“A Olívia é talento a 100%. Há quem precisasse de uma equipa, de luz, de assistentes, de produção de ‘makeup’… Esta mulher sozinha faz esta foto de nível editorial lindo!” realçou Vanessa Martins no Instastories, ferramenta do Instagram.

“É impossível ficar indiferente a esta autenticidade. Não é fácil fazer estas fotos mas ela faz isto com uma perna às costas e ainda se ri”, prosseguiu, partilhando uma fotografia em que surge a amiga de fato de banho.

Olívia Ortiz não se ficou atrás e respondeu: “O importante é juntar gente boa à nossa volta. Fiquei de coração cheio”.

No início de outubro, Vanessa Martins chamou à atenção de Cristina Ferreira para um pedido que a “influencer” fez: deixar de usar plástico para embrulhar as revistas. Perante este desafio, quase todas as publicações físicas nacionais aderiram menos a revista “Cristina”.

