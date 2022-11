Vanessa Oliveira desfruta de férias no Dubai

Vanessa Oliveira viajou até ao Dubai para aproveitar as temperaturas altas que se fazem sentir naquele emirado. “Em modo de férias”, escreveu a apresentadora da RTP.

A comunicadora está já há uma semana de férias naquele território com o companheiro, João Fernandes, mais conhecido como Deejay Kamala. No perfil de Instagram, a profissional da estação pública publicou várias fotografias das férias.

Na publicação mais recente, Vanessa Oliveira mostrou-se de biquíni vermelho a apanhar banhos de sol na praia.

Entre os vários elogios que apareceram na secção de comentários da publicação, destaque para as palavras do repórter da TVI Zé Lopes. “Que brasa!” comentou o também comentador do “Big Brother”.