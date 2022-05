Vanessa Oliveira encerra fim de semana de biquíni e encanta seguidores

Vanessa Oliveira aproveitou as temperaturas altas que se fizeram sentir no fim de semana para apanhar uns banhos de sol e bronzear-se.

A apresentadora, de 40 anos, aproveitou para partilhar com os seus seguidores uma imagem em biquíni como “resumo do fim de semana” e encantou com a sua boa forma física.

A partilha valeu vários elogios ao rosto de entretenimento da RTP1. Destaque para o comentário de José Carlos Malato: “Ai que belezura! Beijinho deste teu fã!”.

Recentemente, Vanessa Oliveira recorreu ao Instagram para lembrar a avó que morreu há dois anos.