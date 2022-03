Vanessa Oliveira fala sobre separação: “Deixou de fazer sentido”

Vanessa Oliveira falou sobre a separação com o marido, João Fernandes, mais conhecido com DJ Kamala, entre 2010 e 2012.

Em conversa com Cristina Ferreira, esta quinta-feira, n’”O Programa da Cristina” a apresentadora da RTP revelou alguns pormenores sobre a fase difícil que o casal viveu durante cerca de dois anos.

“Às vezes precisas de ir lá fora para perceber onde é a nossa casa e onde se tem o coração. Acho que foi isso que aconteceu. […] Estávamos muito separados a nível de horário. Víamo-nos muito pouco e começámos a afastar-nos naturalmente. Houve um dia em que deixou de fazer sentido”, afirmou.

Durante a separação, Vanessa Oliveira manteve um relacionamento de um ano e meio com Rui Porto Nunes, que fez-lhe perceber o que queria.

“Pensa-se: ‘então não é isto que eu quero para a minha vida’. […] Não ia dar, porque o nosso coração não estava ali. E a dada altura percebe-se que tinha de ser”, sublinhou.

“Tu percebes que o teu caminho tem de virar à esquerda, depois tem de voltar para a estrada principal e apanham os dois o mesmo carro”, acrescentou.

Contudo, o casal não deixou de manter contacto, inclusive com as respetivas famílias. “Nunca deixei de estar com a família do João, com os meus sobrinhos, com os meus cunhados. […] Na verdade, acho que percebíamos que ia ser uma questão de tempo até a reconciliação acontecer”, revelou.

Recorde-se que Vanessa Oliveira e DJ Kamala estão juntos há 18 anos e têm dois filhos em comum, André, de seis anos e Diana, de dois meses.