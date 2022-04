Vanessa Oliveira responde a seguidor que a repreendeu

Vanessa Oliveira partilhou algumas imagens que capturou durante o evento que assinalou os 17 anos de existência da RTP Memória.

No evento houve um pormenor que saltou à vista de um internauta que fez questão de fazer o reparo. Em algumas fotografias partilhadas, esta terça-feira, 5 de outubro, a apresentadora surgia sem máscara.

“A máscara??” questionou um seguidor. Porém a comunicadora não se ficou e fez questão de responder à letra: “Tirei para a foto. Percorreu todas para ver se tinha a mascara?” escreveu Vanessa Oliveira. O fã prontamente respondeu que “não”.

Clicando para ver as imagens é possível constatar que a comunicadora usou a máscara dentro o edifício.

A comemoração do aniversário da estação teve lugar no Cineteatro Capitólio, com uma emissão ao vivo do programa “Traz prá Frente”, nesta segunda-feira, 4 de outubro.