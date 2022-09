Vanessa Silva inspira-se em Cristina Ferreira e volta aos cruzeiros para trabalhar

Vanessa Silva, ex-concorrente do “reality show” “Big Brother Famosos 2”, na TVI, recorreu às redes sociais para revelar que vai voltar a cantar em cruzeiros.

A atriz e cantora, de 40 anos, partilhou uma fotografia sua no mar e fez uma reflexão sobres os tempos que se avizinham.

“Sempre disse que era no mar que me sentia em casa. Há qualquer coisa na maneira como canta que me chama para ele frequentemente… especialmente quando o meu coração precisa de respostas ou lucidez”, começou por referir.

“Hoje vou voltar. Volto porque além desse chamamento é lá que sinto que me ‘veem’, é lá que existe um respeito, uma valorização e amor à arte, que me faz sentir plena. Li no outro dia a frase ‘não sejas metade’ – uma frase que Cristina Ferreira repetiu na sua festa de aniversário e bordou nos guardanapos dos convidados – e fiquei a pensar… eu sempre disse que sou demasiado, vivo demasiado, dou demasiado… portanto vou para onde me permitem ser”, continuou.

“Vou cheia de amor e luz, que ao longo dos últimos meses tanta gente partilhou comigo, e não poderia ir mais feliz e plena de que esta decisão é a certa. Obrigada a todos os que partilharam a vida comigo nos últimos tempos, em especial a minha família/amigos, e peço desculpa em adiantado a quem não consegui ver ou estar, não foi falta de amor, foi mesmo falta de tempo e muito trabalho”, acrescentou.

“Vou viver, viajar, cantar, dançar, representar, partilhar, aprender muito nos próximos nove meses e espero que continuem por aqui comigo, a acompanhar esta nova aventura. Até já”, rematou.