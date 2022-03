Vasco Palmeirim aplaude passagem à final da Eurovisão dos The Black Mamba: “Foi épico!”

Um dia depois da passagem dos The Black Mamba à final da Eurovisão, Vasco Palmeirim elogiou a banda e o “solo” do vocalista, Tatanka.

Dias de festa. A final do Festival da Eurovisão realiza-se amanhã, sábado, em Roterdão, nos Países Baixos, e Portugal estará representado com a música “Love Is On My Side”, dos The Black Mamba, que se qualificou nesta quinta-feira durante a segunda semifinal.

Vasco Palmeirim, animador das Manhãs da Rádio Comercial e apresentador da RTP1, elogiou a banda e um momento em particular.

“Quando ouvi o ‘Love is on my Side’ pela primeira vez, eu pensei: ‘Se a canção ganhar o Festival da Canção, será épico ver o Tatanka sacar um solo de guitarra no palco da Eurovisão’. E foi. @theblackmambasound: vocês rockam tanto, pá. Orgulho em vocês! Parabéns!”, escreveu Vasco Palmeirim nas redes sociais.