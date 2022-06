“Vidinha chata”: Vanessa Martins passa férias na Grécia

Vanessa Martins está de férias na ilha de Santorini, na Grécia, e publicou algumas imagens da “vidinha chata”… dentro de um barco.

Tempo de descanso. A ex-atriz e hoje em dia “influenciadora” digital Vanessa Martins está na ilha de Santorini, na Grécia, num barco, a gozar os prazeres do mar.

“Vidinha chata esta de barco…”, começou por brincar Vanessa Martins nas redes sociais.

“Hoje acordei, olhei pela janela e tinha Santorini à minha frente. Segunda vez por aqui e feliz por hoje ir assistir a um dos pores do sol mais bonitos do mundo. Quem já teve o privilégio de ver?”, questionou a ex-atriz.

“Voltei à Grécia mas desta vez numa experiência de uma semana num iate. Vou conhecer nove ilhas, comer salada grega até enjoar e ver, sem me cansar, um dos melhores pôres do sol do mundo, até as férias acabarem!”, rematou a também empresária.