Vitor Kley dá concerto na janela de casa

A cumprir as indicações para a prevenção da pandemia da Covid-19, Vitor Kley animou a noite dos vizinhos em quarentena e deu um concerto na janela de casa, no Brasil.

O artista, que namora com a atriz Carolina Loureiro, seguiu o exemplo do que aconteceu em diversos países como Itália, Espanha e Portugal e cantou para as dezenas de pessoas que estavam à janela para o ouvir.

“Obrigado, vizinhança e obrigado a quem viu o direto! Espero ter levado um pouco de alegria para vocês… Beijo no coração, fiquem em casa e fiquem bem”, escreveu o músico no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-Dd_YIhXUC/

De recordar que Vitor Kley e Carolina Loureiro namoram. O casal assumiu o relacionamento em dezembro do ano passado quando publicaram uma fotografia juntos a dar um beijo romântico.

Como se pode verificar pelas publicações que os dois fazem nas respetivas constas de Instagram, a intérprete da SIC passou algum tempo em território brasileiro depois de terminar as gravações da novela “Nazaré”, da qual era protagonista.

