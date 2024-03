Voo atrasado e regresso ao “Dois às 10”. Foi assim a manhã de Cristina Ferreira

Aterrou já passava das 6 da manhã, mas às 10 horas estava em direto no “Dois às 10”. Durante a condução do matutino, Cristina Ferreira contou as peripécias para chegar a tempo.

Regressou esta segunda-feira, 25 de março, de uma semana de férias, onde passou por Miami, nos Estados Unidos da América, e pelas Ilhas Turcas e Caicos.

O avião onde seguia chegou atrasado ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e Cristina Ferreira contou as peripécias para chegar a tempo ao estúdio do “Dois às 10”: “Hoje já tive uma aterragem falhada, por isso está tudo bem. Pensei assim: pronto, lá vou eu parar ao Porto e vai o Zé Lopes apresentar o ‘Dois às 10′”.

“Aterrávamos às 5h30 da manhã e tinha mais do que tempo, mas já aterrámos eram 6h30. Quando o avião chega à pista está a subir outra vez e eu ‘não acredito’”.

Durante a próxima semana, Cristina Ferreira irá apresentar o matutino sozinha, uma vez que Cláudio Ramos está de férias.