Wanda Stuart e Ana Bola confrontam-se nas redes sociais: “Não sou uma assassina!”

Ana Bola e Wanda Stuart entraram em confronto nas redes sociais. A humorista criticou a atriz por ter participado na manifestação sem máscaras e Wanda Stuart mostrou-se revoltada.

A fotografia que juntou Wanda Stuart e Adelaide Ferreira na manifestação contra o uso de máscaras que decorreu no passado sábado em Lisboa, partilhada por Ana Bola no seu perfil de Instagram, foi o suficiente para Wanda Stuart se mostrar revoltada, depois de ter lido o post “a Wanda não tem máscara. É uma plástica”.

“Tenho muita pena de pessoas que se limitam a odiar quem luta pelo direito a trabalhar… quem tem o seu ordenado garantido ao fim do mês, pode ficar em casa sem trabalhar. Quem não o tem, só lhe resta lutar pelo seu direito ao trabalho para poder pagar as suas contas”, respondeu a artista.

“Afinal, não é só a Maria Vieira que fala mal dos colegas…”, acrescentou Wanda Stuart, o que motivou a resposta de Ana Bola: “Era uma piada, Wanda. Sou humorista, lembras-te? E se não for pedir muito, não me compares com a Maria Vieira. Tenho um metro e setenta”, brincou Ana Bola.

Wanda Stuart quis, no entanto, ter a última palavra na discussão, mostrando-se magoada: “Não pus ninguém em perigo (não sou nenhuma assassina, como já me chamaram aqui). O que mais me incomodou foi teres-me exposto da maneira que o fizeste junto dos teus seguidores. Se gostasses de mim, como dizes, até podias ter-me mandado uma mensagem privada… agora, o que fizeste não foi bonito!”.