Zé Lopes admite que regresso ao ecrã não depende de si

Zé Lopes admitiu que o regresso ao pequeno ecrã não depende de si. Por enquanto, o comunicador continua a trabalhar como repórter da TVI.

O profissional da estação de Queluz de Baixo recebeu várias mensagens dos internautas a questionarem a sua ausência de um programa. Zé Lopes respondeu, este domingo, 22 de janeiro, às questões no Instagram, começando por partilhar que não sabe quando regressa ao ecrã.

“Sei que amanhã regresso ao trabalho. Ao ecrã não faço ideia”, escreveu o repórter, que depois da insistência dos seguidores frisou que o regresso não depende de si. “De verdade que não sei, não depende de mim”, acrescentou.

O comunicador explicou que trabalha como repórter do “Dois às 10”, contudo, pode colaborar com qualquer formato da estação. “Sou repórter do canal para qualquer programa que precise do meu trabalho, mas neste momento estou mais com o ‘Dois às 10′”, referiu.

Sobre o futuro existiram vários internautas que questionaram se Zé Lopes acredita que vai ter uma hipótese com as mudanças que estão a acontecer na TVI. “Não faço a menor ideia”, assegurou.

“Trabalho para ter o que considerarem justo para mim”, rematou.