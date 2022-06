Zé Lopes comemora vitória: “Finalmente o meu peso chegou aos dois dígitos”

Zé Lopes recorreu às redes sociais para celebrar uma vitória pessoal. O apresentador e comentador conseguiu baixar o seu peso para dois dígitos.

“O dia mais aguardado chegou. Finalmente o meu peso chegou aos dois dígitos!”, começou por escrever.

“Desde os meus 15 anos que não pesava tão pouco, e o que sinto neste momento é absolutamente indescritível. Por mais que tente escolher as palavras certas para colocar nesta publicação, sei que nenhuma conseguirá descrever fielmente aquilo que estou a sentir”, acrescentou.

“A caminhada que tenho feito de mãos dadas com os profissionais […] tem sido incrível, e sei que estamos na direção certa. Já perdi mais de 40 quilos e a minha relação com a balança melhorou substancialmente. Agora sinto-me muito mais confiante de cada vez que me peso, e, acima de tudo, mais saudável”, disse ainda.

“Ainda não cheguei ao objetivo final, é certo, mas sei que estou cada vez mais próximo de lá chegar, se me mantiver focado. Hoje é dia de celebrar esta conquista. Brindemos à saúde e à qualidade de vida”, rematou.

Recorde-se que Zé Lopes submeteu-se a uma cirurgia metabólica porta única para conseguir perder peso.