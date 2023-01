Zé Lopes elogia Manuel Luís Goucha no segundo aniversário do programa

Zé Lopes elogiou, esta quinta-feira, 5 de janeiro, Manuel Luís Goucha, referindo que não existe ninguém com a “mesma qualidade, empenho e preparação” a fazer televisão como o apresentador.

No dia seguinte ao programa “Goucha” (TVI) ter feito dois anos, o repórter da TVI não deixou a passar a data em branco nas redes sociais, partilhando um testemunho repleto de carinho e elogios.

“Podemos andar todos cá muitos anos que não prevejo ninguém com a capacidade de fazer televisão com a mesma qualidade, empenho e preparação do Manuel Luís Goucha”, começou por escrever, no InstaStories, do Instagram.

Ao fim deste período, o comunicador confessou que, por diversas ocasiões, assistiu às entrevistas de Manuel Luís Goucha para “aprender”. “São já dois anos de conversas incríveis no ‘Goucha’. Confesso que são muitos os dias em que puxo o programa na box para observar e aprender”, afirmou.

Zé Lopes recordou a sua passagem como convidado pelo programa das tardes da estação privada. “Já tive o privilégio de ser entrevistado e de partilhar emissões com o Manuel. Que sorte a minha!” confessou.

“‘Este é o programa das grandes conversas’ e é, também por isso, o preferido da minha mãe, e certamente de tantas outras mães. Parabéns, querido Manuel”, concluiu o repórter da TVi.