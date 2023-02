Zé Lopes publica primeira foto em tronco nu com excesso de peso

Zé Lopes partilhou, esta sexta-feira, 24 de fevereiro, uma fotografia em tronco nu de quando estava com excesso de peso.

No Dia da Reflexão, o repórter da TVI publicou, no perfil de Instagram, uma imagem captada numa clínica médica, antes de dar início ao processo de combate contra a obesidade.

“Este era eu há um ano. É a primeira fotografia em tronco nu com excesso de peso que publico. Tirei-a em fevereiro do ano passado, quando comecei o meu processo de combate à obesidade”, começou por escrever.

O comunicador revelou que nunca tinha tido coragem para a publicar. “Nunca tive coragem de a publicar, não porque sentisse vergonha de mim, mas porque sei que vivemos numa sociedade onde facilmente somos expostos ao julgamento e aos olhares indiscretos”, explicou.

Agora, o profissional da TVI garantiu ser o momento “certo”: “Sinto que é o dia certo para o fazer. Para saber como fui, e essencialmente para ter noção de como não pretendo voltar a ser. Esta fotografia mostra muito mais do que uma simples imagem, ela conta uma história. A história de alguém que decidiu mudar totalmente num ano”.

Zé Lopes garantiu que já nem se lembra do seu corpo assim. “Acabo por já nem me lembrar do meu corpo assim, mas se há coisa que comprovo todos os dias nas mais variadas tarefas diárias, é que estou mais saudável. E esse sempre foi o foco”, afirmou.

“Amanhã comemoro um ano desde o início do processo e vamos festejar esta conquista, como sempre fizemos, juntos. Hoje é dia de reflexão, amanhã será de celebração”, rematou.