Zé Lopes revela quanto peso perdeu após cirurgia bariátrica

Zé Lopes foi submetido a uma cirurgia metabólica porta única, por questões de saúde, e desde então tem partilhado a sua evolução com os seus seguidores.

Após um mês da sua operação bariátrica o apresentador da TVI revelou quantos quilos já perdeu desde a intervenção.

“Felicidade. Faz hoje exatamente um mês que realizei a minha cirurgia metabólica e 25 kg já lá vão…”, começou por desvendar.

“Sinto-me profundamente feliz por começar a caber em roupa que já não me servia, mas essencialmente pela qualidade de vida e pela saúde que ganhei. Por mais que me esforce e pense muito, não consigo encontrar palavras para agradecer a todos os profissionais de saúde que têm estado comigo, sem nunca me largarem a mão, nesta caminhada. Obrigado. Não querendo tornar-me repetitivo, estou mesmo feliz, juro”, rematou.

Na caixa de comentários os elogios ao rosto de entretenimento multiplicaram-se. “Só tens de estar feliz ganhar vida é o maior presente de todos”, disse Helena Coelho.