Zé Lopes sobre Catarina Miranda: “Acredito que ela tenha um bom fundo”

Catarina Miranda é uma das concorrentes preferidas do público, mas Zé Lopes tem uma ideia muito concreta sobre o jogo da participante.

Depois de ter estado no “Dois às 10”, para comentar os últimos acontecimentos no “Big Brother”, Zé Lopes recorreu às redes sociais para opinar sobre o jogo de Catarina Miranda, uma das concorrentes preferidas do público.

“Estou a receber centenas de mensagens lindas vossas. Obrigada por entenderem o meu ponto de vista em relação ao ‘BB’”, começou por escrever.

“A Catarina Miranda é uma grande jogadora, tem ótimo poder de encaixe, tem uma ironia que aprecio e sabe despertar reações nos outros… Mas é também prepotente, tem falta de humildade, excesso de confiança e é mega inconveniente com os colegas”, acrescentou.

“É esta a minha opinião dela enquanto jogadora, e farto-me de frisar que acredito que ela tenha bom fundo e que cá fora seja bastante diferente. Como jogadora, não me identifico nada. E sempre a respeitei, tal como a todos os jogadores. É só isso”, rematou.