Zena do “Big Brother – A Revolução” pedida em casamento em direto

Zena do “Big Brother – A Revolução” foi pedida em casamento em direto pelo namorado e também ex-concorrente do “reality show”, André.

O pedido de noivado do casal foi transmitido em direto no programa da TVI “Dois às 10”, esta terça-feira, 4 de maio, no regresso à estação televisiva.

“Este vai ser um pedido ainda não oficial, mas como começámos na TVI e o pedido de namoro foi feito aqui, podemos oficializar aqui também”, afirmou André, enquanto se ajoelhava.

“Amo-te profundamente, és o amor da minha vida e quero perguntar se queres casar comigo”, acrescentou.

“Claro que sim”, respondeu Zena, visivelmente emocionada.

O casal, que começou a relação no “Big Brother – A Revolução”, garantiu que ia regressar ao canal para oficializar o noivado com um anel.