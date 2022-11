Zulmira Ferreira partilha detalhes do velório do filho

Zulmira Ferreira está de luto após a morte do seu filho, o Dj Eddie Ferrer, de 43 anos, vítima de um aneurisma e partilhou os detalhes das cerimónias fúnebres.

Através das redes sociais a comentadora revelou, esta quarta-feira, 23 de novembro, a data do velório do seu filho.

“A despedida do meu amor começa hoje em Cascais. 18 horas”, escreveu a mulher de Jesualdo Ferreira.

Recorde-se que o artista perdeu a vida no passado sábado, 19 de novembro, devido a um aneurisma. O DJ encontrava-se em viagem para atuar no Catar no Campeonato Mundial de Futebol.

O intérprete estava em Istambul, Turquia, quando tudo aconteceu. O filho de Zulmira Ferreira ainda foi submetido a uma cirurgia de urgência mas não resistiu.

A comentadora reagiu ainda à morte do filho nas redes sociais e garantiu: “Só quero subir para o céu com o meu filho”.