António, do “BB”, revela: “O que mais me arrependo foi ter começado a consumir [drogas]”

António, concorrente do “Big Brother”, na TVI, fez algumas confissões na gala deste domingo, 21 de novembro, durante a curva da vida.

O jogador de, 31 anos, fez algumas revelações sobre a vida pessoal, infância e a separação dos pais. O concorrente, que cresceu em Salvaterra de Magos, viu os pais separarem-se com sete anos. “Gostava de ter mais memórias de nós os quatro juntos e só me lembro de nós os três”, revelou o concorrente ao referir-se a ele, à mãe e à irmã.

“O meu pai foi viver para a Irlanda, por isso nós não o víamos tanto como gostávamos. A minha avó, durante uma grande fase da minha vida, foi a minha maior amiga. A minha avó é e vai ser sempre a pessoa que mais admiro”, acrescentou.

Com 12 anos, o descendente do rei D.Pedro IV mudou-se para Lisboa, onde viveu um dos períodos mais complicados. “Sofri muito de bullying no colégio. Era o gay, era isto, era aquilo… senti-me o miúdo mais infeliz de sempre”, contou.

“Houve uma altura em que o meu pai veio de propósito da Irlanda porque eu não estava nada bem. A psicóloga avisou a minha mãe que eu estava com uma depressão gigante”, prosseguiu.

O responsável de Food & Beverage abordou o período antes de assumir a sua orientação sexual: “Não lhe vou dizer que não me sentia atraído por homens, mas enquanto não tivesse a certeza que era aquilo que queria nem sequer queria experimentar. Se experimentasse e não fosse nada daquilo que aquilo que pudesse assombrar para o resto da vida”.

O habitante da casa mais vigiada do país revelou que, após reprovar três vezes no décimo ano, foi morar para Marrocos, mas pouco tempo ficou, e que foi aos 25 anos que conheceu a pessoa que mudou a sua vida para sempre.

“Pela primeira vez na vida, senti-me amado como nunca tinha sentido e amei como nunca tinha amado. Até perceber que não era nada disso”, começou por lembrar. “Descobri uma traição, resolvi desculpar. A partir daí, aceitei ser um saco de boxe e fechar os olhos a muitas das coisas que aconteceram. Era uma pessoa muito desequilibrada e tinha um grande problema de adição às drogas. Achei que o ia salvar… O pior e o que mais me arrependo foi ter começado a consumir com ele. Destruiu-me”, referiu.

Após o problema de adição o concorrente “fugiu” para a Austrália e regressou a Portugal, devido à covid-19. Já por terras lusitanas, António Bravo conheceu Lu, o seu namorado.

“A Austrália foi ótima mas isto ainda foi melhor: cruzei-me com o Lu. Fez-me penar, e à grande, que eu até conseguir a atenção dele, foi quase um ano. O Lu foi, sem dúvida, o maior apoiante de eu vir para o ‘Big Brother’. Aí eu disse: ‘Ai este homem… tenho de lhe comprar um anel que este fica já cá’”, rematou.

Recorde-se que o concorrente está em risco de ser expulso na próxima gala do “Big Brother”, juntamente com os concorrentes Ana Barbosa, Débora, Rafael, Ricardo e Rui Pinheiro.