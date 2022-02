DJ Rita Egídio oferece curso de Instagram em inglês: “Quero ajudar os outros”

Rita Egídio tem um novo projeto. A DJ, empresária e manequim dedicou-se às redes sociais e está a oferecer um curso de Instagram em inglês.

Ela não pára. Enquanto se dedica à música, no papel de DJ e é, ao mesmo tempo, empresária e manequim, Rita Egídio aposta, agora, nas redes sociais. Desde março do ano passado que a conhecida “Rocky Valente” tem-se dedicado a mostrar como se usam as ferramentas da Internet e, agora, foi mais longe, com um curso gratuito de Instagram, em inglês.

“Desde março que me tenho focado a ensinar redes digitais e tenho um curso de Instagram em inglês, que estou a oferecer gratuitamente ao máximo de pessoas”, confirma Rita Egídio à N-TV.

“Já está gravado e é para assistirem e verem. A melhor forma de combater esta pandemia é mesmo focar-me a ajudar os outros. Pode ver o link do curso em https://www.theinfluenceschool.com/course/explode-instagram-engagement CODE: FREEFORME.