Família de António Raminhos relaxa na companhia de Dolores Aveiro

António Raminhos e a família aproveitaram a viagem ao Funchal, na Madeira, para visitar a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

O humorista, a mulher e as filhas tiraram um momento das suas férias para se encontrarem com a matriarca da família Aveiro. No perfil de Instagram, o comediante mostrou-se ao lado de Dolores Aveiro.

Já a mulher de António Raminhos, Catarina, brincou com o episódio: “Que início de dia tão bom a tomar o café mais divertido de sempre com a querida Dolores Aveiro. Vir à Madeira e não estar com ela seria como ir a Roma e não ver o Papa”.

Dolores Aveiro agradeceu a visita da família Raminhos. “Olhem só quem veio me visitar obrigada pelo carinho, beijinhos!”

António e Catarina Raminhos estão de férias com as filhas, Maria Inês, Maria Leonor e Maria Rita.