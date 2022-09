Momento histórico: Juntos, oito netos de Isabel II velam corpo da monarca

Um momento histórico foi criado em Londres, Inglaterra, quando este sábado, 17 de setembro, os oito netos da rainha Isabel II se juntaram para uma vigília ao redor do seu caixão.

O príncipe William, filho do Rei Carlos III estava na frente, sendo que ao lao estavam os primos Zara Tindall e Peter Philips, filhos da princesa Ana, enquanto o irmão Harry permaneceu no lado oposto, junto às filhas do príncipe André, as princesas Beatrice e Eugenie. Já os filhos do príncipe Eduardo e os netos mais novos, Louise (18 anos) e James (14 anos), ficaram no meio.

Esta vigília durou cerca de minutos e os oito netos permaneceram de cabeça baixa e em silêncio.

De forma excecional, o príncipe Harry foi autorizado a vestir o uniforme militar, apesar de ter perdido os seus títulos honorário quando se afastou das funções oficiais de membros da família real e se mudou para os Estados Unidos da América com a família. Também o seu irmão, príncipe William usou o uniforme militar.

Mas Harry não foi o único a quem a exceção foi aberta, também príncipe André, afastado devido a um escândalo de alegado abuso sexual menores, teve direito, esta sexta-feira, 16 de setembro, a usar o uniforme.

De notar que a vigília se realizou no Palácio de Westminster onde o corpo da rainha se encontra desde quarta-feira.