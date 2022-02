“Portugueses pelo Mundo” comemora dez anos de programa

“Portugueses pelo Mundo” comemora dez anos com uma nova temporada a partir de 14 de julho.

Na décima temporada, a RTP acompanha gerações de emigrantes, conhece as suas histórias e casos de sucesso, que se encontram a viver em vários locais do mundo, com destaque para os Estados Unidos da América, onde visitaram Boston, Los Angeles, New Jersey, Florida, entre outros. Mas nesta temporada também passam por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Luxemburgo, entre outras.

Trata-se de uma série de episódios especiais que marca o regresso à aproximação das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Em cada programa vão ser transmitidas três histórias que se cruzam pela sua ligação a Portugal e à comunidade portuguesa: um português que esteja na comunidade há várias décadas, um lusodescendente e um emigrante mais recente na comunidade.

A nova temporada de “Portugueses pelo Mundo” estreia no dia 14 de julho, às 22h45, na RTP1.