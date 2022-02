SIC lidera no fim de semana da Páscoa

Em termos médios a SIC liderou, no universo dos canais generalistas, no fim de semana da Páscoa (de 10 a 12 de abril 20) com 19,9% de share tendo subido 1,6 p.p. face ao fim de semana da Páscoa de 2019 (19 a 21 de abril 19) e tendo sido o canal generalista que mais subiu.

A SIC liderou, no universo dos canais generalistas, tanto na 6ª feira como no sábado e no domingo e os 8 programas mais visto da televisão Portuguesa nestes 3 dias foram na SIC: O Jornal da Noite de dia 12 de abril foi o programa mais visto da televisão Portuguesa no fim de semana da Páscoa; Os comentários de Luís Marques Mendes de dia 12 de abril foi o 2º programa mais visto da televisão Portuguesa nos últimos 3 dias;

O episódio da novela Nazaré de 6ª feira dia 10 de abril foi o 3º programa mais visto no fim de semana da pascoa.

A SIC liderou em todos os filmes que transmitiu nas tardes e noite de sábado e domingo, tendo sido também dos programas mais visto da televisão Portuguesa no fim de semana da Páscoa: “Jumanji: Bem-Vindos à Selva” (6º programa mais visto), “Gru – O Maldisposto 3” (7º programa mais visto), “Emoji – O Filme (13º programa mais visto), “O Jovem Messias” (19º programa mais visto) e “Vaiana” (20º programa mais visto).

No prime time de sábado a SIC estreou o programa Estamos Aqui que liderou, no universo dos canais generalistas, com 24,7% de share e 14,9% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 413 mil e 500 espectadores.