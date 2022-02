Sofia Ribeiro critica donos de animais por deixarem as ruas imundas

Sofia Ribeiro criticou fortemente, este domingo, as pessoas que têm cães e que deixam as ruas sujas com os dejetos dos animais.

A atriz enviou uma “dica”, no InstaStories, ao público que vive com animais e quando é hora de passeá-los na rua não apanha as necessidades do seu companheiro de quatro patas.

“Só queria dizer uma coisa: quarentena não é sinónimo de não apanharmos os cocós dos nossos cães do chão. Está imundo”, atirou a intérprete da estação de Queluz de Baixo, visivelmente insatisfeita com a situação.

A profissional da TVI vive dias difíceis depois de ter terminado a relação amorosa que mantinha há dois anos com João Almeida Henriques. Prontamente, os fãs mostraram estar do lado de Sofia Ribeiro.

A artista tem estado afastada do pequeno ecrã nos últimos tempos porque tem utilizado o tempo para se dedicar ao seu café “Filosofia”, em Lisboa.

