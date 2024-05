Aniversário da princesa Charlotte assinalado com fotografia tirada por Kate Middleton

A princesa Charlotte completa nova anos e, à semelhança do irmão, a data foi assinalada com uma fotografia adorável tirada pela mãe, Kate Middleton.

A família real britânica vive momentos difíceis, com o rei Carlos III e Kate Middleton a lutarem contra doenças oncológicas.

Ainda assim, não faltam motivos para celebrar. Depois do aniversário de Louis, no dia 23 de abril, é agora a vez da princesa Charlotte. A filha do meio de William e Kate celebra nove anos esta quinta-feira, 2 de maio, e, nas redes sociais, a data foi assinala com uma fotografia captada pela mãe.

“Feliz nono aniversário, princesa Charlotte! Obrigada por todas as mensagens carinhosas hoje”, lê-se na legenda da publicação.