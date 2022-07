Charlene do Mónaco visita recém-nascidos no hospital em que deu à luz

Charlene do Mónaco marcou presença no hospital, em que deu à luz os seus filhos, Jacques e Gabriella. A mulher do príncipe Alberto realizou esta visita com o intuito de visitar alguns recém-nascidos e os seus pais.

De volta ao principado, quase um ano de ausência dos compromissos reais devido a problemas de saúde, a princesa já começou a marcar presença em vários momentos, nomeadamente a visita ao hospital Princess Grace que viu os seus filhos nascer.

Durante a sua passagem pelo centro Charlene conheceu os recém-nascidos, conversou com os pais e profissionais de saúde. Mas a ligação à família Grimaldi não fica por aqui, pois não só Jacques e Gabriella nasceram naquela instituição, também os filhos de Carolina do Mónaco e Stefano Casiraghi e os filhos de Stéphanie e Daniel Ducruet.

Apesar da máscara que cobria o rosto de Charlene, o contentamento era visível ao lidar com os bebés e ao ouvir as histórias das mães.

Recorde-se que este é o primeiro compromisso oficial de Charlene depois de uma viagem expresso à Noruega há algumas semanas. A princesa ainda se encontra em recuperação e, por isso, ainda não comparece em todos os eventos e continua com uma agenda reduzida.

Resta agora saber se Charlene irá participar no Rose Dance, na próxima sexta-feira, 8 de julho, já que a última vez que marcou presença no evento foi em 2014.

Charlene enfrentou uma infeção sinusal que, alegadamente, a levou a um internamento de quatro meses numa clínica na Suíça. Em março deste ano, Charlene regressou ao principado e a família monegasca emitiu um comunicado sobre o assunto.

“Como resultado da encorajadora recuperação de Charlene e da aprovação dos médicos, suas altezas têm o prazer de anunciar que a princesa continuará agora a convalescença no principado, ao lado do marido e dos filhos”, pode-se ler.