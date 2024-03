Diagnosticado com cancro, Carlos III vai participar na missa de Páscoa

Depois da incerteza, o Palácio de Buckingham confirmou que o rei Carlos III irá participar na missa de Páscoa, que acontece este domingo, 31 de março.

Tal como dita a tradição, acontece este domingo, 31 de março, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a missa de Páscoa. Com o rei Carlos III a lutar contra um cancro, a presença do soberano era uma incógnita.

O Palácio de Buckingham já confirmou, no entanto, a presença do rei e da rainha Camilla, avança a BBC.

Ainda assim, a nora, Kate Middleton, que também trava uma batalha contra uma doença oncológica e está a realizar quimioterapia preventiva, não deverá estar na cerimónia.

Recorde-se que a mulher de William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, tornou público o diagnóstico na passada sexta-feira, 22 de março, através de um vídeo partilhado nas redes sociais oficiais.