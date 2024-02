Doença do pai não irá interferir na agenda do príncipe Harry

Apesar de Harry ter voado para o Reino Unido para apoiar o pai, o duque de Sussex não vai permanecer em território inglês.

A notícia do cancro de Carlos III chocou o mundo, levando o filho caçula do soberano, príncipe Harry, a viajar até Londres, Reino Unido, para apoiar o pai.

O duque de Sussex esteve menos de uma hora com o pai e prepara-se para regressar aos Estados Unidos, onde está a mulher, Meghan Markle, e os filhos.

A doença do monarca não vai interferir com a agenda de Harry que irá marcar presença, dia 14 de fevereiro, no “One Year to Go”, promovido pelos Invictus Games. O evento antecede a edição de 2025 dos jogos, que terão lugar nas cidades de Vancouver e Whistler, no Canadá.