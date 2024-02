Em trabalho, Harry e Meghan passam o Dia dos Namorados no Canadá

Um Dia dos Namorados diferente: Harry e Meghan irão rumar até ao Canadá para marcar presença no One Year to Go dos Invictus Games.

Entre os dia 14 e 16 de fevereiro, Harry e Meghan irão marcar presença no evento One Year to Go dos Invictus Games, que decorre no Canadá, avança a revista “Hello!”.

Os Invictus Games foram criados pelo duque de Sussex em 2014. Na competição internacional, participam militares feridos e doentes, ainda em serviço ou veteranos.

Durante os dias que estarão no Canadá, Harry e Meghan vão ter contacto com os participantes dos jogos de 2025, que decorrem em Vancouver. Este é o oitavo Dia dos Namorados que passam juntos, mas devido à importância do evento para ambos irão estar a trabalhar.