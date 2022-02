Ex-amante do rei Juan Carlos preparada para arrasar a Casa Real

Corinna Larsen ameaçou revelar informações que podem prejudicar a Casa Real, através de uma carta a Felipe VI. No entanto, o atual rei de Espanha não cedeu à chantagem.

A ex-amante do rei emérito Juan Carlos enviou uma carta a 21 de março do ano passado, alegando que iria revelar tudo sobre as “finanças e as ligações íntimas” à Casa Real se Felipe VI não a ajudasse a resolver algumas questões legais em que está envolvida.

Contudo, Felipe VI recusou negociar e respondeu à ameaça. O atual rei espanhol garantiu que iria processar a aristocrata alemã caso esta transformasse as suas palavras em ações, tal com conta o jornal “El Mundo” que teve acesso às cartas.

Corinna Larsen voltou a enviar novo aviso a 23 de abril, com ajuda dos seus advogados ingleses. “Parece que não perceberam a seriedade dos assuntos e o seu impacto na Casa Real”, pode ler-se na carta divulgada pelo jornal “El Mundo” no serviço pago.

De momento, as autoridades já estão encarregues do caso e as relações entre a aristocrata alemã, o rei Juan Carlos e um advogado com fundos não declarados por parte do rei emérito estão a ser avaliadas pelo Supremo Tribunal de Espanha.