Família real reune-se pela primeira vez após pandemia

A família real reuniu-se, na noite desta terça-feira, 8 de dezembro, pela primeira vez depois de se terem afastado no início da pandemia da covid-19.

Com o devido distanciamento social, a rainha Isabel ll de Inglaterra, o príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles, o príncipe William e Kate Middleton estiveram juntos para as comemorações de Natal.

O grupo assistiu uma atuação de várias músicas alusivas à época natalícia tocadas pela banda do exército. A rainha agradeceu pela performance musical e pelo trabalho do exército face à pandemia do novo coronavirus.

Além do espetáculo musical, a rainha e os restantes membros da família estiveram à conversa com várias pessoas que também marcaram presença neste evento natalício, tal como se pode ver pelo Instagram da Casa Real Britânica.