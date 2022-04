Kate Middleton celebra 40 anos e família real partilha novos retratos

Kate Middleton está de parabéns. A duquesa de Cambridge comemora 40 primaveras este domingo, 9 de janeiro.

Discreta e elegante, a mulher do Príncipe William é admirada por muitos e tomada como exemplo por quem segue a família real britânica. Muitas vezes comparada com a Princesa Diana, Kate Middleton encantou a monarquia desde que há 11 anos chegou à família real. Tal como a “Princesa do Povo”, também a duquesa é conhecida por se dedicar a causas solidárias.

Dona de uma timidez característica tem vindo a mostra-se mais descontraída e no dia em que celebra mais um ano de vida, a família real partilhou novos retratos oficiais captados pelo fotógrafo Paolo Roversi.

Ao todo foram publicados três novas fotografias que farão parte da exposição nacional “Home” do National Portrait Gallery.

As imagens serão mostradas ainda antes da reabertura da galeria prevista para 2023.

Estes retratos, que assinalam os 40 anos da duquesa, serão ainda expostas em três lugares importantes para Kate Middleton: Berkshire, St. Andrews e Anglesey.

Os duques de Cambridge são pais de três pequenos: George, de oito anos, Charlotte, de seis anos, e Louis, de três anos.