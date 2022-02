Kate Middleton surpreendida com presente para príncipe George

Kate Middleton foi surpreendida com um presente oferecido para o filho mais velho, o príncipe George.

A duquesa de Cambridge fez uma visita surpresa ao Royal London Hospital para conversar com profissionais de saúde e conhecer pacientes que se têm dedicado à atividade artística, na sexta-feira, 7 de maio. No entanto, também foi surpreendida.

De acordo com o site da revista Hello!, foi oferecido à mulher do príncipe William um presente para o príncipe George, de sete anos, um livro infantil, intitulado Oh, No George!, de Chris Hauhgton.

“Muito apropriado”, afirmou Kate Middleton ao receber a obra, que conta a história de George, um cão que promete portar-se bem quanto o dono não está em casa.

O príncipe George nasceu do casamento de Kate Middleton com o príncipe William. O casal tem ainda em comum, Charlotte, de seis anos, e de Louis, de três.