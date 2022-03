Rainha Letizia volta à faculdade onde se licenciou com “look” juvenil

Letizia destacou-se na celebração dos 50 anos, da faculdade onde estudou, por ter optado por comparecer com um visual juvenil.

A rainha de Espanha esteve, esta terça-feira, 14 de setembro, na Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Complutense, não só para participar nas celebrações, mas também para ser prestigiada com o prémio de Aluna de Honra.

A monarca escolheu um vestido da marca Hugo Boss, com uma peça de ganga pelos joelhos adornado com uma fileira de botões centrais e dois bolsos na zona do peito. No entanto, esta não é a primeira vez que Letizia usa o vestido, a rainha estreou-o em 2018, em Oviedo.

De forma a finalizar o “look”, optou por um cinto fino de cor vermelha, o meso tom dos sapatos de salto, de Magrit. No que diz respeito às joias, a monarca elegeu o anel Karen Hallam, que usa sempre, por ter sido um presente das suas filhas, e uns brincos de aro em ouro.