Meghan Markle dá primeira entrevista após nascimento de Lilibet Diana

Meghan Markle dará a primeira entrevista após nascimento da filha, Lilibet Diana, no próximo domingo.

A experienciar a maternidade novamente, a duquesa de Sussex, de 39 anos, dará a primeira entrevista desde o nascimento da filha mais nova, há cerca de duas semanas.

A mulher do príncipe Harry irá abordar o primeiro livro infantil, “The Bench”, na National Public Radio, com Samantha Balaban, numa entrevista que será transmitida no próximo domingo, entre as 8 e as 10 horas dos EUA.

Em comunicado, Meghan Markle revelou que inspirou-se na relação entre o marido, Harry, e o filho, Archie. “‘The Bench’ começou como um poema que escrevi para o meu marido no Dia do Pai, um mês depois de o Archie ter nascido. Esse poema tornou-se nesta história”, destacou.

Meghan Markle ainda narrou uma versão do livro em áudio. A obra foi publicada a 8 de junho.