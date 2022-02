Meghan Markle fala sobre gravidez: “Estamos muito entusiasmados”

A preparar-se para a segunda experiência na maternidade, Meghan Markle destacou a “alegria” durante a gravidez.

Meses após os duques de Sussex terem revelado que a família irá aumentar, a mulher do príncipe Harry falou sobre esta fase num discurso durante um evento “Global Citizen’s VAX Live: The Concert to Reunite the World”, e afirmou que o casal está “entusiasmado” para receber a filha.

“O meu marido e eu estamos muito entusiasmados em receber a nossa filha. É um sentimento de alegria que partilhamos com milhões de outras famílias em todo o mundo”, sublinhou.

“Quando pensamos nela, pensamos em todas as jovens e meninas a quem deveria ter sido dada a capacidade e o apoio para nos guiar”, acrescentou, referindo-se à pandemia de covid-19 e à “recuperação” que “priorize a saúde, a segurança e o sucesso de toda a gente, particularmente das mulheres que têm sido desproporcionalmente afetadas”.

Harry e Meghan já são pais de um filho, Archie. O casal trocou alianças numa cerimónia na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a 19 de maio de 2018.

Atualmente, Harry, Meghan e Archie vivem em Los Angeles, nos Estados Unidos, após terem abandonado o cargo de membros seniores da família real britânica, tornando-se financeiramente independentes.