Primo da rainha Isabel II descoberto a vender acesso ao presidente russo

O príncipe Michael de Kent, primo da rainha Isabel II de Inglaterra, foi descoberto a oferecer acesso direto ao presidente russo, Vladimir Putin, em troca de ganhos pessoais.

Michael de Kent foi captado por câmaras numa reunião com jornalistas disfarçados de supostos investidores da Coreia do Sul, na qual garante que pode ser contratado para fazer representações “confidenciais” junto do Kremlin e de Vladimir Putin.

Segundo o jornal “Sunday Times” e o Channel 4, o príncipe, de 78 anos, mostra-se disposto a usar o seu estatuto real para interceder junto do regime do presidente russo e o primo da rainha Isabel II de Inglaterra terá mesmo avançado com preços: uma conversa com Putin custava 11500 euros e uma deslocação a Moscovo 70 mil euros.

Os assessores de Michael de Kent negaram que o príncipe tivesse um “relacionamento especial” com o presidente russo e acrescentaram que há 18 anos que o seu gabinete não tem contacto com Putin.

Sabe-se, no entanto, que o príncipe se tornou no primeiro membro da família real a aprender russo e que é qualificado como intérprete.

A reportagem, “Royals for Hire”, é transmitida esta segunda-feira no Channel 4.