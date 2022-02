Princesa Beatrice de Inglaterra casa-se em segredo

A filha mais velha do Príncipe André casou-se em segredo com um empresário italiano esta sexta-feira numa cerimónia privada.

A cerimónia entre Beatrice, de 31 anos e Edoardo Mapelli Mozzi, de 37, tinha sido adiada por causa da Covid-19, mas a princesa e o empresário italiano ligado às finanças casaram-se numa cerimónia privada, avança a agência AFP.

“A cerimónia privada aconteceu às 11 da manhã desta sexta-feira, 17 de julho, na Royal Chapel de Todos os Santos, em Windsor”, informou a família real inglesa em comunicado.

“A pequena cerimónia teve a presença da Rainha, do Duque de Edimburgo e da família próxima. O casamento decorreu de acordo com as linhas de saúde decretadas pelo Governo”, acrescenta.

Segundo a AFP, esta terá sido uma das poucas saídas de Isabel II, 94 anos, e do príncipe Filipe, 99, palácio, por ambos estarem incluídos no grupo de risco da Covid-19

Beatrice e a irmã, Eugenie, são filhas do Príncipe André e de Sarah Ferguson e ambos assistiram à cerimónia.