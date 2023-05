Princesa Leonor termina os estudos no País de Gales e regressa a Espanha

Os reis de Espanha e a infanta Sofía viajaram até ao Reino Unido para presenciarem este momento importante na vida da herdeira ao trono.

Este sábado, 20 de maio, a princesa Leonor, que está prestes a fazer 18 anos, graduou-se na UWC Atlantic College, no País de Gales.

Os pais, Filipe VI e Letícia, e a irmã, infanta Sofía, viajaram até ao Reino Unido e assistiram à cerimónia de graduação organizada pelo colégio.

A casa real espanhola partilhou alguns momentos da cerimónia nas redes sociais. Numa das fotografias, a princesa Leonor surge com os pais e a irmã em frente ao castelo de St. Donat’s e até houve direito a uma “selfie” de família.

Uma vez concluídos os dois anos de estudos no estrangeiro, Leonor regressa a Espanha para prosseguir a formação académica na Academia Militar Geral de Zaragoza. A princesa ingressa no curso militar, de forma a seguir as pegadas do pai, no dia 17 de agosto.

Sofía será a próxima a viajar até ao Reino Unido, para frequentar o mesmo curso da irmã, mas antes ainda decorrerá, no final deste mês de maio, o seu Crisma, na paróquia de Nuestra Señor de Aravaca.