Príncipe belga quebra regras de confinamento e testa positivo para Covid-19

O príncipe Joachim da Bélgica quebrou as regras de confinamento em Espanha e testou positivo para a Covid-19. Antes de saber os resultados, esteve numa festa com 27 pessoas.

O membro da família mudou-se do território belga para o espanhol em maio. De acordo com o comunicado da família real, Joachim contraiu o novo coronavirus antes de quebrar as regras de confinamento.

Em Córdoba, só é possível, nesta altura pandémica, estarem no máximo 15 pessoas juntas. A polícia está a investigar para descobrir quem quebrou as regras, uma vez que podem ser punidos com coimas até 10 mil euros.

O filho da princesa Astrid e décimo na linha de sucessão ao trono testou positivo para a Covid-19. No entanto, não aparenta estar muito mal com os sintomas, tal como conta a casa real.

Por agora, Joachim continua em Espanha em quarentena porque a sua companheira Victoria Ortiz está naquele país.