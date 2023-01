Príncipe Harry afirma que o irmão, William, lhe bateu: “Agarrou-me pelo colarinho”

O príncipe Harry de Inglaterra afirmou que o seu irmão, William, o agrediu durante uma discussão, em Nottingham Cottage, Londres, Inglaterra, em 2019.

O duque de Sussex vai lançar um livro intitulado “Na Sombra”, em que partilha as memórias, nomeadamente episódios com a sua família. Antes do lançamento, o jornal “The Guardian” teve acesso ao livro e partilhou um testemunho de uma alegada briga entre os irmãos, antes de Harry e Meghan se terem afastado das funções reais.

Harry e William terão começado a discussão depois do duque de Kensington ter dito que Meghan seria uma pessoa “difícil, rude e abrasiva”. Os dois não conseguiram manter o tom baixo e gritaram um com o outro.

O príncipe foi para a cozinha afirmando que só falava com o irmão caso este se acalmasse e foi ai que terá acontecido a agressão. “Aconteceu tudo tão rápido. Tão rápido. Ele agarrou-me pelo colarinho, tirou-me o colar e atirou-me ao chão”, contou, citado pelo jornal britânico.

“Caí na tigela do cão, que se partiu nas minhas costas, os pedaços a cortarem-me. Fiquei ali por um momento, atordoado, então levantei-me e disse-lhe para sair”, pode ler-se ainda.

O príncipe William acabou por abandonar o local, voltando mais tarde para pedir desculpa ao irmão mais novo.

De acordo com o “The Guardian”, o livro revela ainda que os irmãos mantêm uma certa tensão desde muito cedo na sua relação, por William ter sido apelidado pelo pai como “herdeiro” e Harry como o “substituto” do irmão, logo à nascença.