Príncipe Harry revela que o avô não queria viver até aos 100 anos

O príncipe Harry revelou, esta quarta-feira, 30 de junho, que o seu avô, príncipe Filipe, não gostaria de ter vivido até aos 100 anos.

O marido da ex-atriz Meghan Markle está no Reino Unido para compromissos reais. Esta quarta-feira, o príncipe marcou presença num evento privado com os vencedores do WellChild Awards.

“Ele tinha ótimos instintos. Tinha 99 anos e a certeza de que não queria viver até aos 100”, afirmou Harry sobre o príncipe Filipe a uma das vencedoras dos prémios da organização solidária que ajuda crianças WellChild, da qual é patrono desde 2007.

Durante a festa, o companheiro de Meghan esteve acompanhado pelos cantores Ed Sheeran e Anne-Marie. Após este evento, Harry vai continuar no Reino Unido para a homenagem à mãe, Diana, na qual será inaugurada a estátua da princesa.

Recorde-se que o marido da rainha Isabel ll de Inglaterra morreu a 9 de abril, tal como anunciado, na altura, pela casa real britânica no Twitter.

“É com profunda dor que a sua majestade, a rainha, anuncia a morte do seu amado marido, a alteza real, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo. A sua alteza real morreu esta manhã no Castelo de Windsor”, escreveram na publicação.